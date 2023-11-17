Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı

Siyonist medya, ateş açan 3 Filistinli saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail medyası, üç Filistinli saldırganın çatışmanın çıktığı kontrol noktasına arabayla gelerek şehit olduklarını bildirdi.

İsrailli sağlık görevlileri ise saldırıda biri kritik olmak üzere yedi Siyonistin yaralandığını kaydetti.

Siyonist polis, bomba olduğundan şüphelenerek operasyon alanını kordon altına aldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

El Kassam Tugayları, işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Tünel Kontrol Noktasına düzenlenen baskının sorumluluğunu üstlendiği bir açıklama yayınladı.

“Kassam'dan özel bir grup, Beytüllahim'in kuzeyi ile işgal altındaki Kudüs'ün güneyini ayıran askeri kontrol noktasında düşman kuvvetlerini hedef aldı. Allah'ın yardımıyla şanlı Gazze'de şehit kanlarına misilleme olarak çok sayıda Siyonist askeri öldürüp yaralamayı başardılar.”

Bu arada İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki birçok şehir ve köye saldırarak çok sayıda Filistinliyi tutukladı.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi