  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı
Gündem

Batı Şeria Gazze'nin İntikamını aldı! Beytüllahim'de Ölen veya Yaralanan İsrail Askerlerinin Sayısı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 10:18:00 -

Perşembe günü erken saatlerde işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Tünel Kontrol Noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir Siyonist asker öldü, altısı asker yedi asker de yaralandı.

Siyonist medya, ateş açan 3 Filistinli saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail medyası, üç Filistinli saldırganın çatışmanın çıktığı kontrol noktasına arabayla gelerek şehit olduklarını bildirdi.

İsrailli sağlık görevlileri ise saldırıda biri kritik olmak üzere yedi Siyonistin yaralandığını kaydetti.

Siyonist polis, bomba olduğundan şüphelenerek operasyon alanını kordon altına aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

El Kassam Tugayları, işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Tünel Kontrol Noktasına düzenlenen baskının sorumluluğunu üstlendiği bir açıklama yayınladı.

“Kassam'dan özel bir grup, Beytüllahim'in kuzeyi ile işgal altındaki Kudüs'ün güneyini ayıran askeri kontrol noktasında düşman kuvvetlerini hedef aldı. Allah'ın yardımıyla şanlı Gazze'de şehit kanlarına misilleme olarak çok sayıda Siyonist askeri öldürüp yaralamayı başardılar.”

Bu arada İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki birçok şehir ve köye saldırarak çok sayıda Filistinliyi tutukladı.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

Batı Şeria’da direniş var İsrail’in ‘İntifada’ korkusu
Batı Şeria’da direniş var İsrail’in ‘İntifada’ korkusu

Gündem

Batı Şeria’da direniş var İsrail’in ‘İntifada’ korkusu

Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit
Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit

Gündem

Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit

Silahlı Yahudi işgalciler okulu bastı... Filistinliler Batı Şeria'da da zulüm altında
Silahlı Yahudi işgalciler okulu bastı... Filistinliler Batı Şeria'da da zulüm altında

Gündem

Silahlı Yahudi işgalciler okulu bastı... Filistinliler Batı Şeria'da da zulüm altında

Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti
Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti

Gündem

Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23