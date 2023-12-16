Batı, Rus bankalarına el koyacak! Söz konusu haberde: Rusya'nın tam 300 milyar dolarını Ukrayna'ya vermek istiyor! Büyük iddia

ABD ve AB’de çıkan Ukrayna’ya yardım krizi sonrası, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Kiev’e yardımı için kaynak olarak dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarına göz dikti.

İngiliz Financial Times gazetesi, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya devredilmek üzere Rus varlıklarına el koymaya daha yakın olduğunu yazıyor.

İngiliz gazetesine göre, daha önce kamuya açık bir şekilde el koymayı hiçbir zaman desteklemeyen ABD, müttefiklerine Rus fonlarına "uluslararası hukuka uygun olarak" el koymanın bir yolu olduğunu söyledi.

Gazeteye göre, Ukrayna'nın, el konulan 300 milyar dolarlık Rus varlıklarıyla finanse edilmesi konusunda hararetli tartışmalar oldu ve ilerleme sağlandı.

Buna göre, G7 komitelerine dağıtılan ABD belgesinde, "G7 üyeleri ve özellikle etkilenen diğer devletler, Rusya'yı saldırganlığını sona erdirmeye teşvik etmek için bir karşı önlem olarak Rusya'nın egemen varlıklarına el koyabilir” görüşü ifade ediliyor.

Belgede, “Bu hamle, Rusya'nın uluslararası hakları ihlallerinden özellikle etkilenen devletler için meşru bir karşı önlem olabilir. Yani Rus varlıklarına el koymanın hukuka uygun yolu var" görüşü savunuluyor.

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Avrupalı ​​bir diplomat, Financial Times’a, Batılı ülkelerin "her ne şekilde olursa olsun Ukrayna'ya para vermenin bir yolunu bulması gerektiğini ve gittikçe daha fazla ülkenin Rus varlıklarına yöneldiğini” söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da daha önce, Rus varlıklarına el koymak için “yasal bir yol” olduğunu bildirmişti. Avrupa Birliği son zamanlarda dondurulan varlıklardan elde edilen gelirin Ukrayna'ya transfer edilmek üzere kullanılması olasılığını araştırıyor. Ancak Almanya, Fransa ve Belçika ile Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklarına el koymaya karşı çıkıyor.

Financial Times gazetesine göre, ABD, konunun G7 liderleri arasında Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişinin yıl dönümünde yeniden tartışılması için hazırlanıyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nin yeni yardım paketleri üzerinde anlaşamaması nedeniyle Rus varlıklarına el konulması konusu tartışılıyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardımı da içeren tasarıyı engellemeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nde Macaristan, Kiev'e 50 milyar avroluk yardımın tahsisini engelliyor.