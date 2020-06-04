Batı, patlamaya hazır bomba gibi

ABD’de siyasi bir vatandaşın polis tarafından katledilmesinin ardından başlayan eylemler Fransa’ya da sıçradı. Daha önce ülkede yaşanan ‘Sarı Yelekli’ eylemlerinin diğer ülkelere sıçramasından dolayı zor durumda kalan Avrupa iç siyasetinde pompaladığı ırkçı politika yüzünden yine korku içinde.

Başka ülkelere de sıçrayacak

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar, şunları dile getirdi: “Trump tarzı idarecilik sistemine ve Macron tarzı idarecilik sistemine baktığını zaman aralarında çok büyük farklar görürsünüz. Ancak bugün, Macron’a karşı da bir eylem var, Trump’a karşı da büyük bir eylem var. Batı aleminin için iki farklı güç odağı birbiri ile çatışma içerisinde. İki ana güç odağı sürekli birbirinin altını oyma çabasında. Bu yüzden sürekli Avrupa ve ABD karışıklıkla uğraşıyor. Bu çatışma durumu halk ayaklanmasına ve daha büyük sokak eylemlerine dönüşebilir. Ufak ülkelerde bu durumu çok göremeyebiliriz ama Avrupa’nın büyük ülkelerinde bu durum devam edecek gibi görünüyor. Bu yüzden bu eylemler her an diğer ülkelere de sıçrayabilir.”

Türkiye nefes aldıracak

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da, şunları ifade etti: “Umarım ABD’de başlayan bu kaos daha fazla büyümeden adalet bir an önce tesis edilir ve sorumlular en adil şekilde cezalandırılır. Görünen o ki, Fransa’ya sıçrayan eylemler bir süre daha dünya gündemini meşgul edecek. Fransa’ya sıçrayan bu eylemlerin ırkçılığı tetikleyen diğer ülkelere de sıçrama ihtimali var. Türkiye olarak bizler insanlığa nefes aldırmaya devam edeceğiz. Tıpkı bugünlerde yaşadığımız salgında dini, mezhebi, ırkı, rengi ya da cinsiyetine bakmaksızın insanlığın yardımına koştuysak bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bu süreçte beyan ettiği ‘Kaderimiz ve kederimiz ortaktır’ anlayışıyla tüm insanlığa huzur, barış ve adalet getirebilmek için canla başla çalışacağız.”

Irkçıları zor günler bekliyor

TÜRPAV Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran ise, yaşanan protestolara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Sağcı popülizm ile ırkçılık gibi İslamofobi gibi birçok çatışma unsurunu tetikledi. Dolayısıyla bugün ABD’de başlayan gösteriler her ne kadar ABD’nin iç savaş döneminden kalma unsurlardan oluşsa da Trump’ın milliyetçi politikasına karşı gösterilen bir tepkidir. Avrupa’da da bu sağ popülist yükselişi görüyoruz. Aynı unsurlar Avrupa için de geçerli. Bugün bizim dış siyasette yaşadığımız sorunların en büyük etkeni bu Avrupa’da yaşanan ırkçılık ve İslamofobi’dir. Almanya’da Neonazi partisi var. Bu parti bilindiği gibi ırkçı bir politika izliyor. Bu ırkçı politika Hollanda, İsviçre, Almanya gibi ülkelerinde böyle eylemlere zemin hazırlıyor. O yüzden bu ülkelerde de böyle eylemler görebiliriz.”