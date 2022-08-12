Batı medyasından çok konuşulacak analiz: Türkiye bize ders veriyor

Washington merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğu arabulucu diplomasisinin önemine vurgu yaptı.

"Türkiye Batı'ya dersler sunuyor"

Ankara'nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına dikkat çekildi. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını, Türkiye'nin diplomasisinin kolaylaştırdığı ifade edilen analizde, "Ankara'nın yaklaşımı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı konusunda Batı'ya dersler sunuyor" denildi.

"Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi"

Türkiye'nin NATO güvenlik bloğunun hayati öneme sahip bir üyesi olduğunu vurgulanan analiz yazısında, "Türkiye, Amerikalı ve Avrupalı ortaklarının pozisyonundan bağımsız olarak ve bazen bunlara karşı hareket eden bir üye. Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiği belirtilen yazıda "Ukrayna'ya önemli miktarda silah sağladı ama Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına katılmadı. Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

"Kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğilimini gösteriyor"

Türkiye, yaptırımlara katılmaktan kaçınırken, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik desteği sağlama konusundaki tutumunu geniş ölçüde destekledi. Ankara, PKK ile ilgili sorunlar nedeniyle askeri bloğun İsveç ve Finlandiya'ya doğru genişlemesini aylarca engelledi. Bu, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğilimini gösteriyor.

Belki de Türkiye'nin en önemli rolü, Moskova ile Kiev arasındaki tahıl ve gıda tedariki sorununda arabuluculuk yapması oldu. Ukrayna'nın gıda ve tahıl ihracatının çoğu (Rusya'dan olanlar da dahil), Orta Doğu, Afrika ve ötesindeki küresel pazarlara ulaşmak için Türkiye'nin Karadeniz ve Boğaz'daki deniz sularından geçmeli.

"Hayati gıda kaynaklarının kilidini açtı"

Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi çalışma ilişkileri olan tek NATO üyesi. Bu nedenle gemilerin bu bölgeden güvenli geçişini garanti etmeye yardımcı olabilir. Türkiye'nin stratejik yaklaşımı, Ankara'nın sadece hayati gıda kaynaklarının kilidini açmasına değil, aynı zamanda bu süreçteki diplomatik prestijini de güçlendirmesine izin vererek önemli faydalar sağladı."

Star Gazetesi