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Batı medyasından çarpıcı yorum: Türkiye ABD’ye meydan okuyor

Amerikan Washington Post gazetesi ile İngiliz BBC, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını "açık bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:50
Batı medyasından çarpıcı yorum: Türkiye ABD’ye meydan okuyor

Türkiye, aylar süren görüşmeler sonucunda Rusya ile vardığı S-400 savunma sistemi anlaşmasında son adımını attı. Yapılan anlaşmanın ardından S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları, Ankara'ya getirildi. Ancak bu sevkiyatın gerçekleştirilmesi, Batı basınında büyük tepkiye neden oldu.

"Açık bir meydan okuma"

Türkiye’nin, Washington’ın tüm itiraz ve tehditlerine rağmen Rus S-400 savunma sistemi alımını gerçekleştirmesi, ABD ve İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesi, Ankara’ya yapılan S-400 teslimatını gündemine taşıdı. Teslimatı, “Türkiye, NATO’nun tüm uyarılarına rağmen ABD’ye meydan okudu ve Rus S-400 sistemini ülkeye soktu” başlığıyla duyuran gazete, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine kulak tıkayan Türkiye’nin bu kararının açık bir meydan okuma olduğunu duyurdu.

"Tehditlere rağmen satın aldı"

Önemli medya organlarından BBC ise, S-400 teslimatını ilk elden duyurarak “Türkiye ABD’nin F-35 tehditlerine rağmen S-400’leri satın aldı” yorumunda bulundu.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:50
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ABD

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  • Rasim DUMANRasim DUMAN27 dk önce
    Evet alacagiz elbette ! "Uysal koyun" gibi, size basimizi uzatip ta "mukadder akibetimizi" mi bekleyecektik ?!!! Artik bundan sonra "TURKIYE'yi isgal" planlarinizi "kokten" revize edersiniz !!!

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