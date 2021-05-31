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Teknoloji Batı medyası yazdı: Türkiye'nin İHA ürünlerine AB sahip değil
Teknoloji

Batı medyası yazdı: Türkiye'nin İHA ürünlerine AB sahip değil

Polonya’nın Türkiye’den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almasını değerlendiren Alman Welt gazetesi, "Avrupa ülkeleri kendi İHA ürünlerine sahip değil, bundan dolayı Polonya’ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:19:00 -
Batı medyası yazdı: Türkiye'nin İHA ürünlerine AB sahip değil

Türkiye’nin, NATO ve AB üyesi Polonya’ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satması Avrupa medyasının gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Alman Welt gazetesi, "Biden ve Putin'e bir sinyal olarak Polonya-Türkiye insansız hava aracı anlaşması" başlıklı bir yazı yayımladı.

Anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj niteliği taşıdığı belirtilerek yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Rusya dikkatle takip etti"

"Polonya ile ABD’nin İHA görüşmeleri bitti. Polonya, Türk ürününe 270 milyon dolar yatırım yaptı. Polonya, silah tedarikçisini değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Polonya’nın Bayraktar TB2 alma kararı Rusya'da da dikkatle takip edildi.

"Herhangi bir İHA değil"

Polonya, muharebe kabiliyetinde Almanya’yı geçecek. Almanya, böyle bir altyapıya bile sahip değil. Türk üretimi Bayraktar TB2 herhangi bir İHA değil.

"Türkiye için büyük başarı"

Avrupa ülkeleri kendi insansız hava aracı ürünlerine sahip değil, bu yüzden Polonya’ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı."

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