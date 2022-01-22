Batı medeniyetine özenenler bu habere iyi baksın! İşte çocuklara izletilen Heidi'nin gerçek hikayesi

Yıllardır "Medeniyetler Beşiği" olarak dünyaya tanıtılan Batı'nın karanlık tarihine ışık tutan bir video sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda İsviçre'nin toplumsal tarihinde hatırlanmak istenmeyen utanç verici bir gerçeğin hikayesine detaylarıyla yer verildi.

1860-1974 yılları arasında İsviçre'de çocuk sömürüsünün en iğrenç örneklerinden biri yaşandı. Şehirlerde kurulan pazarlarda köle gibi satışa çıkarılan masum çocuklar, kiralandıkları ailelerin şiddetine ve cinsel tacizlerine maruz kaldı.

Bu dönemde İsviçre devleti kiliseler ile de işbirliği yaparak kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukları Alp Dağları'nın eteklerindeki çiftliklere zor koşullar altında çalışmaya gönderiyordu.

"Verdingkinder" yani "sözleşmeli çocuklar" olarak adlandırılan bu çocuklar kiralandıkları ailelerin şiddetine ve tacizlerine uğradı.

Yanlızca 1930 yılında 30 binden fazla çocuk bu şekilde köle olarak çalıştırılırken cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı ise 100 bini aştı.

Aileler baskı yoluyla vazgeçirildi

Bunun yanında çocuklarını geri almak isteyen aileler ya hapse atıldı ya da çocukları gibi bazı kurumlarda zorla çalıştırıldı. Bu yöntemle ailelerin üzerinde ciddi bir baskı kurularak çocuklarını almaktan vageçmeleri sağlandı.

Batı tarihinin kara lekelerinden yanlızca biri olan bu "kölelik sistemi" bugün halen İsviçre hükümeti tarafından örtbas edilmeye çalışılıyor.

İsviçre'nin kirli tarihi yarışmaya konu oldu

İsviçre'nin utanç verici "çocuk sömürüsü" ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e bile konu oldu.

Yarışmanın bir bölümünde "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu soruldu.

Şıklarda Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika seçeneklerine yer verildi.