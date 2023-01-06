'Batı mamayı kesti PKK’lılar kudurdu'

Muhammet Kutlu Ankara

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, başta Fransa’nın başkenti Paris ve İngiltere’nin başkenti Londra olmak üzere Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK sempatizanlarının yol açtığı olayları Akit’e değerlendirdi.

Besledikleri yılan kendilerini soktu

Avrupa ülkelerinin uzun yıllardır terör yandaşlarını siyasi sığınma hakkı verip, sosyal yardım adı altında maaşa bağlayarak, terör aparatı olarak kullanmak üzere beslediğini hatırlatan Baybatur, “Ancak gerek pandemi nedeniyle kırılan tedarik zincirleri, gerekse Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan ambargo sonrası Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği gazı kesmesi, Avrupa ülkelerini ekonomik darboğaza soktu. Terör örgütlerine ve yandaşlarına verdikleri desteği kesmek zorunda kaldılar. Kendi derdine düştüler. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlar da örgütün moralini feci şekilde bozdu. Bitme noktasına geldiler. Teröristler Avrupa’nın kendilerine verdiği devlet sözünü tutmadığı gerekçesiyle de çok öfkeliler. Bunu da Avrupa sokaklarını karıştırarak gösteriyorlar. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği çıkmış, besledikleri yılan onları sokmuştur” dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin uzun süredir PKK’lı teröristlere sığınma hakkı vererek onları istihbarat örgütleri vasıtasıyla Türkiye’de terörü tırmandırmak üzere kullandığına da dikkati çeken Baybatur, şöyle devam etti:

Devlet hayalleri suya düşünce öfkelendiler

“Özellikle Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, TSK ve MİT’deki tekrar yapılanmasıyla beraber, sahada terör örgütü mensuplarının kaçacak yeri kalmadı. Tek tek sarı torbaların içine konuldular. Avrupa ve ABD’den gelen lojistik destek de büyük ölçüde kesildi. Bu yüzden istedikleri gibi terör eylemi yapamıyorlar. Buna karşın, Türkiye’nin özellikle son dönemde terörle mücadelesindeki muazzam başarısı Avrupa’daki terör örgütü mensupları arasında da büyük çöküntüye yol açıyor. Bağlantıları vasıtasıyla Avrupa’dan Türkiye’nin operasyonları durdurması için baskı istiyorlar. Avrupa ülkeleri de onların dediğini bize tekrarlayıp ‘Suriye’ye operasyon yapmayın’ lafını geveliyor. Türkiye durmayınca da teröristler ve Avrupa ülkeleri arasındaki güven zedeleniyor. PKK ve türevleri, Avrupa ve ABD’den Kuzey Suriye’de terör devleti sözü almışlardı. Hayalleri suya düşünce, kendilerini besleyen Avrupa ülkelerine karşı tepkilerini sertleştirdiler. Avrupa şehirlerini savaş alanına çeviren son olaylarla batıya ‘biz güçlüyüz, sokakları her an harekete geçirebiliriz. Türkiye’ye karşı gereğini yapın’ mesajı veriyorlar. Destekledikleri terör bir bumerang gibi onlara döndü.”

Artık eski Türkiye yok

Türkiye’nin, Suriye’de ve Irak’ta terörü kaynağında yok etme kararlılığını önümüzdeki dönemde de devam ettireceğini vurgulayan Baybatur, “Ekonomileri bozulan, Rusya doğalgazının kesilmesi yüzünden kendi sorunlarıyla uğraşan Avrupa, yıllardır besledikleri teröristleri mecburen dördüncü, hatta beşinci plana atmak zorunda kaldı. Oysa Türkiye bu süreci bir sıkıntı yaşamadan atlatıyor. Devran döndü, artık eski Türkiye yok karşılarında. Daha da beter duruma düşecekler” dedi.