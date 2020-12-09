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Dünya Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Körfez anlaşmasında BAE yok
Dünya

Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Körfez anlaşmasında BAE yok

Körfez mutabakatının tarihi ve yerinin belirlendiği öne sürüldü. Bu ay Bahreyn Krallığı’nda düzenlenecek olan zirveye Abu Dabi’nin dahil edilmeyeceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 07:10:00 -
Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Körfez anlaşmasında BAE yok

Körfez mutabakatının tarihi ve yerinin belirlendiği öne sürüldü. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir diplomatik kaynağa göre, Körfez uzlaşması bu ay Bahreyn Krallığı’nda düzenlenecek Körfez zirvesinde gerçekleşecek. Kaynak, bu toplantıda 3 yılı aşan krizin çözümü için talepler ve şartların görüşüleceğinin altını çizdi. Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf Al-Ahmad Al-Sabah, görüşmelerde Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’den temsilciler olacağını açıklamıştı. Ancak, uzlaşmaya Abu Dabi’nin dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Kuveyt gazetesi “Al-Rai”de çıkan bir haberde ise, “Özel Körfez” heyetlerinde Körfez ve Arap sisteminin bütünlüğünü garanti altına alacak şekilde çözümler üretileceğinin altı çizildi.

Ayrılık Yemen’le başladı

Siyasi analistler, gündemde olan Kuveyt bildirgesinin uzlaşma çabaları için çok faydalı olduğunu, ancak bir eylem planı içermediği sürece “uzlaşma” olarak adlandırılamayacağına dikkat çektiler. BAE tarafından uzlaşma hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen hafta Wall Street Journal, Abu Dabi’nin uzlaşmaya dahil olmadığını doğrulamıştı. Gözlemciler ise BAE’nin bu anlaşmadan çekilmesinde, Abu Dabi’nin Yemen’de ayrılıkçı geçiş konseyine verdiği desteğin ardından Riyad yönetimiyle ters düşmesinin etkili olduğunu vurguladılar. Ayrıca, ABD Başkanlığı’na Joe Biden’in gelişinin Suudi Arabistan’ı Katar ile uzlaşmayı kabul etmeye yönelttiği iddia ediliyor.

İsrail’le medya ortaklığı

BAE ve İsrail arasındaki anlaşmalar da hız kesmiyor. Abu Dabi Medya Grubu ve İsrail I24news, işbirliği mutabakatı imzaladı. Abu Dabi medyası ve I24’ün hedeflerinin uyumlu olduğu duyuruldu.

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