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Dünya Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı
Dünya

Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı

İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek veren BAE Dışişleri Bakanlığı, tüm Avrupa'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlik olmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:43:00 -
Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları tüm dünyada gündem konusu. İslam dinini terörle ilişkilendiren Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaret içeren karikatürleri, devlet kurumlarına ait binalara yansıtıp Fransa'da bu karikatürlere engel olmayacağını söyledi.

Müslüman dünyasından ise Macron'un Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelirken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Fransız cumhurbaşkanına destek çıktı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Alman Die Welt'e konuştu. Gargash, Die Welt gazetesine verdiği röportajda Macron'un Müslümanları dışlama arzusunu dile getirdiğini reddetti.

Gargash, "Macron'un konuşmasında gerçekte söylediklerini dinlemeliyiz. Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı." ifadelerini kullandı.

Emirlik bakanı, Müslümanların daha iyi entegre olması gerektiğini ve Fransız devletinin aşırılık ve toplumsal kapalılıkla mücadeleye paralel olarak bunu başarmanın yollarını arama hakkına sahip olduğunu da ekledi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Gargash, "Erdoğan bir boşluk veya zayıflık görür görmez bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Biz ona kırmızı çizgiyi gösterene kadar müzakere etme isteği göstermiyor. Macron Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor; kesinlikle haklı ve Avrupa'yı Erdoğan'a karşı bir olmaya çağırıyoruz." dedi.

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Yorumlar

Baki

Bu ülkede müslüman yok mu bu adama isyan edecek, resmen hain bu islam düşmanı eninde sonunda orayı da ele geçireceğiz,
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toprakoğlu

tecavüzcüsüne hayran bir kavatın sözlerini buraya niye yazarsınız anlamaıyorum.
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