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Gündem Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor
Gündem

Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor

Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:10:00 -
Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.

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