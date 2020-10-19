Batı, insanlık bilmiyor

Yunanistan, mültecileri engellemek için sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı, sınır bölgesine yerleştirirken, Fransa da son günlerde ülkedeki Müslümanlara yönelik baskısını artırdı. Azerbaycan karşısında üst üste darbe yiyen Ermenistan ise, Gence’de sivilleri hedef almaya devam ediyor.



Zihinleri değişmedi



Konuya ilişkin konuşan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getirdi: “Azerbaycan’da Ermenileri destekliyor, Suriye’de Esed’in zulümlerine göz yumuyor ve bu zulümler mültecileri doğurduğunda bu sefer mültecilere dönük kısıtlamalar, engellemeler oluşturuyor. Yani iddia ettikleri insan hakları, eşitlik özgürlük söylemlerini sadece kendilerine benzeyen insanlar için ürettiklerini görüyoruz. Batı, kendisinden olmayanları insan dahi görmüyor. Fransa’da öğretmen öldürüldü. Onun üzerinden Macron, siyasal İslam, radikalizm, terörizm vs. bir sürü şey söyledi. O öğretmenin ölümünden Macron sorumludur. İnsanlar Macron’un söylediklerinden cesaret alarak, provokasyon yapıyorlar. Müslümanlar da buna tepki gösterdiğinde terörist hale düşüyorlar. Batı’nın Doğu için geçerli dediği hiçbir işe yaramayan bir insan hakları anlayışı var. Bu insan hakları anlayışı tam manasıyla çelişkili. Dolayısıyla bu tür zulümleri, bu tür haksızlıkları da çelişki olarak göremiyorlar. En temelde insan bakışlarını değiştirmeleri lazım. Batılı olmayan insanların da kendilerinden olmayan insanların da kendileri gibi insan olduklarını bilmeleri lazım. Kanunlarda köle sistemini kaldırdılar ama zihinlerini değiştiremediler.”



Mülteci düşmanı



Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Abdullah Resul Demir de şu değerlendirmede bulundu: “Batı’nın gerçek yüzü bu. Sığınmacıları almamak için her türlü insan hakları ihlalinde bulunur. Yunanistan’ın mültecilere yönelik çok daha sert müdahalelerini de gördük. Ama Batı’nın bunu hiçbir şey demediğini, sessiz kaldığını da gördük. Batı’da, sığınmacılar, mülteciler söz konusu olduğunda insan hakları gündem olmuyor. Gözetilmiyor.”



Ermenistan’ın uykuda katlettiği çocuklara dikkat çeken Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Sevim ise, şunları ifade etti:



Çocuk hakları nerede?



“Ermenistan savaş suçu işlemiştir. Hiçbir savaşta çocuğa, kadına, yaşlıya, engelliye dokunulmaz. Zaten Ermenistan 30 yıldır işgal ettiği topraklarda suçludur. Üstüne bir de çocukları, sivilleri katlederek ayrı bir suç işliyor. Ermenistan suç üstü yakalanmıştır ve bu anlamda BM’nin, dünyaki çocuk hakları kurumlarının devreye girmesi ve Ermenistan’ın yargılanması lazım. Ama maalesef sözde çocuk hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, sözde barış savunucuları nerdeler? Kedi, köpek kadar değeri yok mu bu çocukların. Dini, dili, ırkı hiçbir şekilde olmaz. Çocuk çocuktur, çocuğa dokunulmaz. Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağız. Bir sinek öldürülmüyor burada. Ermenistan’ın tutum ve davranışını kınıyoruz ve yaptırım uygulanmasını bekliyoruz. Zaten Ermenistan şu anda toprak işgal ederek, tecavüzcü durumda. Bir de üstüne masum sivilleri öldürerek, suç üstüne suç işlemiştir.”