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Siyaset Batı hayranı CHP'nin kirli zihniyeti! Milleti aşağılayan Hasan Akgün'den hadsiz sözler
Siyaset

Batı hayranı CHP'nin kirli zihniyeti! Milleti aşağılayan Hasan Akgün'den hadsiz sözler

Yeniakit Publisher
2024-03-25 21:26:00 - 2024-03-25 21:34:42

Batı hayranı partisinin kirli zihniyetini ifşa eden ve adı belediyedeki rüşvet operasyonunda sıkça gündeme gelen CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün milletimizi aşağıladığı konuşmasına tepki yağdı.

Rüşvet operasyonunda adı sıkça gündeme gelen ve sağ kolu olan yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü kadına saldırdığı CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, katıldığı bir programda Türk milletine karşı aşağılık sözler sarf etti.

"Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz"

Türkiye'yi Avrupa ile kıyaslayarak alenen aşağılayan Akgün, "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışarak kazanma en iyisini yapma konusunda, genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. " şeklinde konuştu.

"Aşağılıyorum tabi ki"

Programda bulunan bir kişinin 'Başkanım söylem Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?' tepkisine Akgün, "Aşağılıyor tabi ki. Yükselmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki; 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan Avustralya'ya kadar Kore arabasına binerler. Çünkü teknolojisi yüksek." ifadelerini kullandı.

Akgün'ün bu skandal ifadelerine ise sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki gösterildi.

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