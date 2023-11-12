Batı Filistinli Müslümanlar için ayakta!

Batı, katil İsrail'in Gazze'deki zulmü karşısında ayağa kalktı.

İspanya'da yasaklara rağmen stadyumlarda Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Son olarak İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında dün oynanan Athletic Bilbao-Celta Vigo karşılaşmasında hem Filistin bayrakları açıldı hem de skor panosundan barış çağrıları yapıldı.

Athletic Bilbao Kulübü'nün girişimiyle maç başında skor panosunda "İnsan hakları, uluslararası hukuk, barış" ve "Düşmanlıklara son verecek acil, kalıcı, sürdürülebilir ateşkes" mesajı yayımlandı.

Athletic Bilbao ve Celta Vigo kulüplerinin Gazze Şeridi'nde barış istedikleri belirtilirken, tribünden alkış alan bu girişime bazı taraftarlar Filistin bayrağı açarak destek verdi. Diğer yandan Real Sociedad taraftarı da 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica takımına karşı oynanan maç öncesinde tribünlerden Filistin'e destek gösterisi yaptı.

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Kale arkası tribünlerde bulunan Real Sociedad'ın aşırı sol görüşlü animasyon grubundan 20 kadar kişi, beyaz önlükler giyerek ve yüzlerine maske takarak tribüne girerken, ilk olarak kanı sembolize eden kırmızı boyaları üzerine döküp sonrasında Filistin bayrakları açtı.