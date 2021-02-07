Batı devşirmesi Cem Özdemir'den Türkiye hakkında skandal sözler

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan terör örgütü PKK destekçisi Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye politikasını eleştirdi

Merkel'i "Türkiye'nin iç işlerine karışmamakla" eleştirdi

Welt gazetesine konuşan Alman aşığı Özdemir, Merkel yönetiminin Türkiye'nin iç işlerine yeterince müdahale etmediğini ifade ederek küstah açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Alman hükümetinin Türkiye'deki yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve orada faaliyet yürüten Alman siyasi vakıfları ile diyalog içinde olunduğunu vurgulamakla yetindiğini söyledi.

Hulusi Akar'ın ziyaretini hazmedemedi

Özdemir, verdigi demeçte "Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye'de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı" dedi.

Özdemir, "Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde 'gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın' demeli" diye konuştu.