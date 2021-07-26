‘Batı değil’ Anadolu eksenli dış politika

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye dış politikası, süper güç olarak nitelendirilen ülkelerin başkentine göre değil bizzat Ankara merkezli Anadolu’nun çıkarlarına göre şekillendiriliyor. Erdoğan iktidarıyla birlikte hiçbir dış dayatmayı kabul etmeyen ülkemiz sadece yüce Türk milletinin menfaati doğrultusunda politika belirliyor. S-400’lerin konuşlandırılması, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Ege’de, Ankara’da planlanan programları sahaya yansıtan Türkiye, dosta düşmana ‘dış politika’ dersi verdi. Siyaset bilimciler ve uluslararası ilişkiler uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu eksenli dış politika

Siyaset bilimci Ercan Çifci, “Düne kadar ‘Çin ne der’, ‘Rusya nasıl bakar’, ‘İsrail karşı çıkar mı’, ‘ABD taş koyar mı?’ gibi vehimlerle hareket eden politik bir anlayış gitmiş yerine ‘Türkiye’nin dediği ve istediği budur, herkes ona göre mevzi alsın’ diyen bir hareket gelmiştir. Bu yüzden çok uluslu medyayı ve şirketleri kullanarak Erdoğan iktidarını yıpratmak ve Türkiye’yi küçük düşürücü toplumsal suçlar uydurarak itibarsızlaştırma gayretine girmişlerdir. İçte çeteleşmiş karanlık odaların, yazar ve siyasetçi kılıklı lejyonerlerin, milyon dolarlara vatanını ve kalemini satan entelektüellerin iktidara karşı çıldırmış ve kudurmuş gibi saldırmasının sebebi budur” dedi. Erdoğan’ın tam bağımsız dış politika anlayışının kusursuzca işlediğini kaydeden Çifci, “Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tam bağımsızlık arayışının zirveleştiği bir dönem olacaktır. Bu muhalefet, Erdoğan iktidarını yıkmak için Türkiye’nin müstemleke haline gelmesine bile razıdır” ifadelerini kullandı.

Şahsiyetli bir dış politika yürütüyoruz

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Uluslararası politikada artık bir Türkiye gerçeği var. Türkiye üzerinden oyun kurulan bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye kendi çıkarlarını önceleyen dış politika geliştiriyor ve sahaya bunu yansıtıyor. Süper güç olarak nitelendirilen ülkeler, Türkiye ‘ne der’ hesaplamasını yapmadan adım atamıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin şahsiyetli bir dış politika yürüttüğünü kaydeden Akgül, “Ülkemiz kendi vatandaşının çıkarlarını gözetirken mazlum milletlerin de hakkını gözetiyor. Libya, Suriye buna açık bir örnektir” dedi.