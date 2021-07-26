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Gündem ‘Batı değil’ Anadolu eksenli dış politika
Gündem

‘Batı değil’ Anadolu eksenli dış politika

Önceden ‘ABD ne der’, ‘Rusya nasıl bakar’, ‘AB’nin perspektifi nedir’, ‘İsrail’i ‘kızdırır mıyız’ diye politika belirleyen Türkiye bugün gelinen noktada sadece kendi çıkarlarını önceliyor. ABD’nin dayatmalarına boyun eğmeyerek S-400 sistemlerini konuşlandıran ve Suriye’ye peşi sıra askeri operasyonlar düzenleyen Türkiye, Karabağ’da da Rusya’ya rağmen Azerbaycan’ın yanında yer alarak 30 yıllık Ermeni işgalinin sonlanmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 10:37:00 - 2021-07-26 11:11:30
‘Batı değil’ Anadolu eksenli dış politika

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye dış politikası, süper güç olarak nitelendirilen ülkelerin başkentine göre değil bizzat Ankara merkezli Anadolu’nun çıkarlarına göre şekillendiriliyor. Erdoğan iktidarıyla birlikte hiçbir dış dayatmayı kabul etmeyen ülkemiz sadece yüce Türk milletinin menfaati doğrultusunda politika belirliyor. S-400’lerin konuşlandırılması, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Ege’de, Ankara’da planlanan programları sahaya yansıtan Türkiye, dosta düşmana ‘dış politika’ dersi verdi. Siyaset bilimciler ve uluslararası ilişkiler uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu eksenli dış politika

Siyaset bilimci Ercan Çifci, “Düne kadar ‘Çin ne der’, ‘Rusya nasıl bakar’, ‘İsrail karşı çıkar mı’, ‘ABD taş koyar mı?’ gibi vehimlerle hareket eden politik bir anlayış gitmiş yerine ‘Türkiye’nin dediği ve istediği budur, herkes ona göre mevzi alsın’ diyen bir hareket gelmiştir. Bu yüzden çok uluslu medyayı ve şirketleri kullanarak Erdoğan iktidarını yıpratmak ve Türkiye’yi küçük düşürücü toplumsal suçlar uydurarak itibarsızlaştırma gayretine girmişlerdir. İçte çeteleşmiş karanlık odaların, yazar ve siyasetçi kılıklı lejyonerlerin, milyon dolarlara vatanını ve kalemini satan entelektüellerin iktidara karşı çıldırmış ve kudurmuş gibi saldırmasının sebebi budur” dedi. Erdoğan’ın tam bağımsız dış politika anlayışının kusursuzca işlediğini kaydeden Çifci, “Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tam bağımsızlık arayışının zirveleştiği bir dönem olacaktır. Bu muhalefet, Erdoğan iktidarını yıkmak için Türkiye’nin müstemleke haline gelmesine bile razıdır” ifadelerini kullandı.

Şahsiyetli bir dış politika yürütüyoruz

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Uluslararası politikada artık bir Türkiye gerçeği var. Türkiye üzerinden oyun kurulan bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye kendi çıkarlarını önceleyen dış politika geliştiriyor ve sahaya bunu yansıtıyor. Süper güç olarak nitelendirilen ülkeler, Türkiye ‘ne der’ hesaplamasını yapmadan adım atamıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin şahsiyetli bir dış politika yürüttüğünü kaydeden Akgül, “Ülkemiz kendi vatandaşının çıkarlarını gözetirken mazlum milletlerin de hakkını gözetiyor. Libya, Suriye buna açık bir örnektir” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Eyüp

Savunma sanayimizin ilerleyişi göz kamaştırıp dost düşman herkesin radarına takılmış durumda. Ama bulunduğu coğrafyada Türkiyenin mutlaka caydırıcı güç olması için nükleer silahlar gereklidir.
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ABD BİTMİŞTİR VE AVRUPA ARTIK HASTA BİR AİLE KNUMUNDA BİZİMDE AVRUPA BİRLİĞİNE GİRMEMİZ HAYAL,, İÇMİMİZDEK HAİNLERİN HAYALI MEYALI KURSAKLARINDA KALDI NEREYE GİDECEKLERİ,, BU HAİNLERİ ARTIK KALBİMİZDE BEYNİMİZDE FİŞLENMİŞ TORUNLARINIDA UNUTMAYACAĞIZ ARTIK UNUTAN OLURSA VATAN HAİNİD İLANIMIZDİR,,, 250 SENEDİR BİZ NELER ÇEKTİRDİLER,,
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