Batı çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet'e 'Din Subaylığı'nda Batı örnekleri!

27 Mayıs darbesinin ardından fiilen, 1967’de ise hukuken kaldırılan “Din Subaylığı” birimi TSK bünyesinde yeniden ihdas ediliyor. Bu gelişmeden rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, peygamber ocağı olarak anılan ordudaki bu adımı 'gericilik' olarak paylaştı. Ancak her fırsatta Batı örnekleri veren Cumhuriyet, Batı'daki 'din subaylığı' örneklerini gözden kaçırdı.

'Din Subaylığı'nı 'gericilik' olarak tanımladılar

'Peygamber ocağı' olarak anılan orduda din subaylığı olmasından yine aynı kesim rahatsız oldu. Cumhuriyet ve Birgün gazetesi haberi 'gericilik' olarak duyurdu. Birgün'ün haberinde, bundan sonraki süreçte ordunun daha da siyasallaşacağı iddia edildi. Ayrıca, din subaylığı ile amacın din hizmeti değil din istismarı olduğu öne sürüldü. Ancak 'din istismarı' iddiasını destekleyen herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhuriyet, Batı'daki örnekleri göden kaçırdı

Her fırsatta Batı'yı Türkiye'ye örnek gösteren Cumhuriyet ve Birgün gazetesinin gözünden kaçan gerçeği, Gazeteci Yazar Faruk Önalan sosyal medya hesabından paylaştı.

Önalan; İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa'nın da askeri papazları olduğu gerçeğini hatırlatarak Cumhuriyet gazetesinin 'gerici' paylaşımına tepki gösterdi.