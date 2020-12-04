  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batı çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet'e 'Din Subaylığı'nda Batı örnekleri!
Gündem

Batı çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet'e 'Din Subaylığı'nda Batı örnekleri!

'Peygamber ocağı' olarak anılan orduda 27 Mayıs darbesinin ardından yasaklanan 'Din Subaylığı'nın yeniden oluşturulacağından rahatsız olan ve her fırsatta Batı'yı örnek alan Cumhuriyet ve Birgün, Batı'daki örnekleri görmezden geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:03:00 -
Batı çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet'e 'Din Subaylığı'nda Batı örnekleri!

27 Mayıs darbesinin ardından fiilen, 1967’de ise hukuken kaldırılan “Din Subaylığı” birimi TSK bünyesinde yeniden ihdas ediliyor. Bu gelişmeden rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, peygamber ocağı olarak anılan ordudaki bu adımı 'gericilik' olarak paylaştı. Ancak her fırsatta Batı örnekleri veren Cumhuriyet, Batı'daki 'din subaylığı' örneklerini gözden kaçırdı.

'Din Subaylığı'nı 'gericilik' olarak tanımladılar

'Peygamber ocağı' olarak anılan orduda din subaylığı olmasından yine aynı kesim rahatsız oldu. Cumhuriyet ve Birgün gazetesi haberi 'gericilik' olarak duyurdu. Birgün'ün haberinde, bundan sonraki süreçte ordunun daha da siyasallaşacağı iddia edildi. Ayrıca, din subaylığı ile amacın din hizmeti değil din istismarı olduğu öne sürüldü. Ancak 'din istismarı' iddiasını destekleyen herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhuriyet, Batı'daki örnekleri göden kaçırdı

Her fırsatta Batı'yı Türkiye'ye örnek gösteren Cumhuriyet ve Birgün gazetesinin gözünden kaçan gerçeği, Gazeteci Yazar Faruk Önalan sosyal medya hesabından paylaştı.

Önalan; İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa'nın da askeri papazları olduğu gerçeğini hatırlatarak Cumhuriyet gazetesinin 'gerici' paylaşımına tepki gösterdi.

Güçlü orduların tamamında ‘Din Subaylığı’ var
Güçlü orduların tamamında ‘Din Subaylığı’ var

Gündem

Güçlü orduların tamamında ‘Din Subaylığı’ var

Din Subaylığı ‘laik Batı’da 245 yıldır var
Din Subaylığı ‘laik Batı’da 245 yıldır var

Gündem

Din Subaylığı ‘laik Batı’da 245 yıldır var

60 yıl sonra ‘Din Subaylığı’ müjdesi
60 yıl sonra ‘Din Subaylığı’ müjdesi

Gündem

60 yıl sonra ‘Din Subaylığı’ müjdesi

Din subaylığı nedir? Muvazzaf subay din subaylığı başvurusu ne zaman, alım şartları neler?
Din subaylığı nedir? Muvazzaf subay din subaylığı başvurusu ne zaman, alım şartları neler?

Ekonomi

Din subaylığı nedir? Muvazzaf subay din subaylığı başvurusu ne zaman, alım şartları neler?

Öngörüsüz Kemalist Türker Ertürk din subaylığını da çarpıttı
Öngörüsüz Kemalist Türker Ertürk din subaylığını da çarpıttı

Gündem

Öngörüsüz Kemalist Türker Ertürk din subaylığını da çarpıttı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar
Gündem

SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar

Rusya'da yayın yapan bir kanalın çalışanı olduğu belirtilen Aleksey Petrushko ve Ivan Malyshkin, İHA üretim tesisinin çevresinde izinsiz çek..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'aşı olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi.
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay