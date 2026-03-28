Siyonistlerin Maşaları Değil, Tahran’ın Dostları Kazanıyor

Orta Doğu’daki savaşın ardından stratejik bir hamleyle Hürmüz Boğazı’nı fiilen kontrol altına alan İran, Tayland ile tarihi bir anlaşmaya vardı. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı resmi açıklamada, tankerlerinin Boğaz’dan güvenli geçiş hakkı kazandığını duyurdu. Batılı devletler petrol kuyruğunda bekleyip fiyat artışlarıyla boğuşurken, Tayland’ın Tahran ile kurduğu bu sağduyulu diyalog, "Bölgede İran’sız çözüm olmaz" gerçeğini bir kez daha dünyaya ilan etti.

Emperyalist Oyunlar Petrol Fiyatlarını Patlattı!

Siyonist rejimin ve hamisi ABD’nin bölgedeki saldırgan tutumu, küresel piyasaları yangın yerine çevirdi. Brent petrolün varil fiyatı 114 doların üzerine çıkarak son yılların zirvesini görürken, Batı Teksas tipi ham petrol de 100 dolar barajını aştı.

Brent Petrol: 114 doları geçti (Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviye).

WTI Vadeli İşlemler: %6,2 artışla 100 doların üzerine çıktı.

Küresel Kriz: Şubat sonundan bu yana fiyatlarda %45’e varan devasa artışlar yaşandı.

Batı’nın Stok Oyunları Boşa Çıktı

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) piyasayı rahatlatmak adına acil durum stoklarından 400 milyon varil petrol salma kararı da piyasalardaki yangını söndürmeye yetmedi. Analistler, Batı’nın bu hamlesinin çok yavaş ilerlediğini ve küresel piyasaların kırılganlığının sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşma gösteriyor ki; bölgedeki gerçek güç unsurlarını görmezden gelen, kaos ve savaştan beslenen Batılı odakların aksine, İran ile iş birliği yapan ülkeler enerji krizini en az hasarla atlatıyor.