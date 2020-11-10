Batı Akdeniz'in ihracatı 1,5 milyar doları aştı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'nın da yer aldığı Batı Akdeniz'den yılın 10 ayında yapılan ihracat 1,5 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 1 Ocak - 31 Ekim dönemindeki ihracatı 1 milyar 530 milyon 976 bin 187 dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla ihracat yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk bir artışın gerçekleştiği sektörden yurt dışına 10 ayda 467 milyon 743 bin 758 dolarlık ürün satışı yapıldı.

İhracatta ikinci sırada ise maden ve metaller sektörü yer aldı. Sektörden yılın 10 ayında 319 milyon 465 bin 449 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatı artan sektörler arasında ağaç mamülleri ve orman ürünleri de kayda geçti. 151 milyon 107 bin 860 dolarlık ihracatın yapıldığı sektördeki artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,67 oldu.

Bölgeden ihracatı yapılan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 141 milyon 93 bin 13 dolarlık ihracat ile dördüncü sırada, demir ve demir dışı metaller sektörü de 70 milyon 868 bin 942 dolarlık ihracat ile beşinci sırada yer aldı.

- Ekim ihracat şampiyonu maden ve metaller

Ekimde 165 milyon 609 bin 975 dolarlık ihracatın gerçekleştiği Batı Akdeniz bölgesinden bu ayda en fazla ihracat ise maden ve metaller sektöründe yaşandı. Sektörden ekimde 42 milyon 822 bin 496 dolarlık ihracat yapıldı.

Yılın 10 ayındaki ihracat şampiyonu yaş sebze ve meyve sektörü ise ekimde, ikinci sırada yer aldı. Sektörden yurt dışına ekimde, 39 milyon 171 bin 137 dolarlık ürün satışı gerçekleştirildi.

Ekimde ağaç mamülleri ve orman ürünleri 17 milyon 701 bin 284 dolarlık ihracat ile üçüncü, kimyevi maddeler ve mamulleri 14 milyon 684 bin 744 dolarlık ihracat ile dördüncü, çimento cam seramik ve toprak ürünleri ise 7 milyon 713 bin 471 dolarlık ihracat ile beşinci oldu.

- Çin'e yaklaşık 170 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz'den yılın 10 ayında en fazla ihracat ise 169 milyon 556 bin 254 dolar ile Çin'e yapıldı.

Söz konusu dönemde, Çin'i, 137 milyon 912 bin 220 dolar ile Almanya takip etti.

Üçüncü sıradaki Rusya'ya ise 119 milyon 715 bin 523 dolarlık ürün satışı gerçekleştirildi. Özbekistan'a 68 milyon 566 bin 346 dolar, Birleşik Devletler'e ise 60 milyon 831 bin 177 dolarlık ihracat yapıldı.

Bu yıl Almanya, Rusya ve Birleşik Devletlere yapılan ihracatta artış yaşandı. Rusya'da yüzde 32,83, Birleşik Devletler'de yaklaşık yüzde 32, Almanya'da da yüzde 21,63 artış gerçekleşti.



