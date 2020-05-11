Batı aile kurumu ve İslami değerleri hedef alıyor

Dünyanın her tarafında LGBT hareketleri desteklenirken bir taraftan da İslami yaşam tarzına saldırılar devam ediyor. Sosyal medya platformlarında birtakım videolar paylaşılıyor. Bu videolarda bazı insanların sergilediği çeşitli uygunsuz davranışlar sergileniyor. Batı kültüründen esinlenilen bu tarz görüntülerle aile kurumu hedef alınıyor.

Türkiye ve dünyada sapkın davranışlar parasal olarak fonlanırken, İslami bir değer olan başörtüsünün önemi göz ardı edilmek isteniyor.