  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Aktüel

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:15:07 -
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede kaydedilen vaka sayısı son 24 saatte 199 artarak 73 bin 374'e, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 1197'ye yükseldi.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 314'e ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 53 bin 270'e yükselirken, virüs nedeniyle 4 gündür can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 327 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 978 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 bin 965'e yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 782'ye ulaştı.

Ülkede 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 bin 647'ye çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 445'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e çıkarken, virüs bulaşan 1851 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı, 56 bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!
Dünya

2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

World Index'in The Lancet isimli kuruluşun derlediği verilere göre 2100 yılında dünya nüfusunda yarı yarıya bir düşüş bekleniyor...
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!
Dünya

Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortağı BAE ile Yemen’de bir işkence kampı kurduğu ortaya çıktı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay