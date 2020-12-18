Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1145 artarak 76 bin 207'ye, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 1201'e yükseldi.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 67 bin 110'a ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 167 artarak 53 bin 553'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 331 oldu.

Ülkede 956 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 bin 266'ya yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 786'ya ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 bin 654'e çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 464'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e çıkarken, virüs bulaşan 1854 kişi sağlığına kavuştu.

- Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1779'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e çıkarken, virüs bulaşan 1406 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 464 bini aştı, virüs nedeniyle 58 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.