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Siyaset Batasuna nedir? Batasuna neden terör gerekçesiyle kapatıldı?
Siyaset

Batasuna nedir? Batasuna neden terör gerekçesiyle kapatıldı?

Batasuna nedir? Batasuna İspanya’nın 17 özerk bölgesinden biri olan Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten ETA örgütünün siyasi koludur. ETA Örgütü'nün siyasi kanadı olan Batasuna Partisi, 1978 yılında Herri Batasuna adıyla kuruldu. Peki, Batasuna neden terör gerekçesiyle kapatıldı ve AİHM neden davayı reddetti?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:56:00 -
Batasuna nedir? Batasuna neden terör gerekçesiyle kapatıldı?

Batasuna gündemde araştırma konusu oldu. İspanya'nın Bask bölgesinde kurulan Batasuna, milliyetçi bir siyasi partidir. 2003 yılında yapılan referandumun ardından İspanyol Hükümeti tarafından kapatılmıştır. Peki, Batasuna neden kapatıldı ve AİHM neden davayı reddetti? İşte merak edilen haberin detayları…

Batasuna nedir?

Batasuna 1978 yılında Herri Batasuna adını alarak kurulan parti marksist-leninist çizgide olup ETA ile organik bağları nedeniyle 23 Mayıs 2001 yılında adını Batasuna (birlik) olarak değiştirmiş 2003 yılında ispanya hükümetince ETA ile olan ilişkisi nedeniyle kapatılmış ve tüm mal varlıklarına el konulmuştur. ETA 20 Ekim 2011'de silah bıraktı, 3 Mayıs 2018'de ise kendi deyimiyle içinden çıktığı halkın içinde eriyip yok oldu. Batasuna ile ETA arasında bir irtibat ve ilişki olduğu mahkeme kararlarına göre kesindir.

Batasuna neden terör gerekçesiyle kapatıldı?

Batasuna Partisinin, terör örgütü ETA ve onun alt kuruluşlarıyla organik bağı bulunduğu, terörizmi destekleyen afişler asmaları, halkı devlete karşı mücadele etmeye tahrik etmeleri gibi gerekçeler ile 2003 yılında kapatılmasına karar verildi.

AİHM neden reddetti?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran Batasuna üyeleri, bir dava başlattı. Ancak dava sonucunda demokratik toplum yapısına zarar verecek hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle AİHM, Batasuna’nın kapatılmasını onayladı.

Batasuna kararı nedir?

2002’de İspanya Parlamentosu’nun siyasal partilerle ilgili kabul ettiği ve Batasuna Partisi'nin kapatılmasına giden süreci başlatan yasa, "Batasuna Kararı" olarak anıldı.

Yasa, demokrasi ve anayasal değerlere açıkça aykırı düşen eylemlerin odak noktası olan siyasal partilerin kapatılabileceğini öngörüyor.

 

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