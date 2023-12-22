Batarya teknolojisinde Uzak Doğu diyaloğu! Elektrikli araçlar iÇİN yeni atılım

Ülkemizde özellikle son dönemde elektrikli araçların altyapısına yönelik yatırımlar devam ederken ülke bazında geliştirilen ilişkilerle de batarya teknolojisine dair yeni iş birliklerine kapı aralanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin’in başkenti Pekin’de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldi. Kacır, görüşmelerde elektrikli araçlar ve batarya yatırımları başta olmak üzere ikili iş birliklerini ele aldıklarını belirterek, “Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye’yi üretim üssü haline getirmek istiyoruz.” yorumunu yapmıştı.

Kacır, “Türkiye’de yürüttüğümüz çalışmaları, özellikle dünyada öncü olduğumuz alanları paylaştım. Kendileri de Türkiye’nin elde ettiği kabiliyetleri ve geldiği seviyeyi yakinen takip etmekteler. Çin de yüksek teknoloji alanına muazzam düzeyde yatırım yapan ülkelerden biri ve bu sayede pek çok yenilikçi teknoloji alanında dünyanın öncü ülkelerinden biri olmayı başardı.” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar hız kazanıyor

Elektrikli araçlar ve batarya yatırımlarının ziyaretin odak noktası olduğunu vurgulayan Kacır, “Batarya teknolojileri, elektrikli araçların mütemmim cüzü niteliğinde ve biz elektrikli araç ve batarya alanında Türkiye’yi üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Türkiye’nin Otomobili Togg bu konuda attığımız önemli bir adım olarak Türkiye otomotiv endüstrisinin dönüşümüne hız kazandırdı.” şeklinde konuştu.

Kacır, önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye’de üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Çin pek çok elektrikli araç markasına sahip bir ülke, aynı zamanda batarya üretimi konusunda da dünyanın lider ülkesi. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Çin firmalarının ülkemize yatırım yapmaları konusunda birlikte nasıl hareket edebileceğimizi muhataplarımızla değerlendirmiş olduk.” dedi.

Türkiye'de özellikle son 3 yıllık süreçte elektrikli araç ve teknolojisine yönelik yapılan altyapı yatırımları dikkati çekerken yönetim bazında sürdürülen ikili devlet ilişkileri de sektör için önem taşıyor.

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