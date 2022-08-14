'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor!

Gürsu ilçesinde uzun yıllar fidan yetiştiriciliği yapan Özhan Öztürk, Güney Amerika menşeli olan ejder meyvesini Bursa'da yetiştirmeye karar verdi. Bu fikrini çevresine ve arkadaşlarına açtı. Fikrini danıştığı herkes 'bu meyve burada yetişmez, boşuna paranı çöpe atma' demesine rağmen bunları dinlemeyerek bin 500 metre kare alanda seranın içine 800 adet ejder meyvesi dikti.

Geçtiğimiz yıl 3 ton ürün hasat eden üretici bu yıl ise 6 ton ürün toplamayı hedefliyor. Yetiştirdiği bu meyvenin kilosunu ise 80 liradan Türkiye'nin bir çok iline gönderiyor. Şimdi girişimciye 'bu işe girme batarsın' diyen dostları ise bu işi öğrenmek için kendisinden bilgi alışverişinde bulunuyor.

Marmara Bölgesinin ilk ejder meyvesi bahçesini 2018 yılında kurduğunu ifade eden Özhan Öztürk, "4 yıl önce kurduğumu bahçemde geçen yıldan itibaren ciddi oranda hasat alıyoruz. Bu yılki hasadımız başladı. Bu işe girmeye kara verdiğimde danıştığım insanlar 'bu işe girmemelisin, paranı çöpe atma' diye akıl verdiler. Ben onları dinlemedim ve bu işe girdim. Bin 500 metrekare kapalı sera alanına 800 ejder meyvesi diktim. Geçen yıl 3 ton hasat aldım bu yıl 6 ton bekliyorum. Meyvenin kilosunu 80 liradan satmaktayım. Bin metrekare alandan bu yıl 400 bin lira ciro hedefliyorum. Bu meyvenin masrafı yok, bakımı kolay. Topladığım ürünlerin pazarı var. Talep görüyor. Şimdi ejder meyvesi yetiştirmek isteyenlere bilgilerimi aktararak yardımcı oluyorum" dedi.

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi adıyla popülerleşen pitaya, bilimsel adı Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin meyvesidir. Ejder meyvesi aynı zamanda bazı çeşitli toplumlarca çilek armudu gibi adlarla da anılmaktadır. Meksika ve Orta Amerika kökenli olan tropikal meyvenin tadı kivi ve armutun karışımına benzetiliyor.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI

Ejder meyvesi B, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyve olarak biliniyor. İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum değeri sayesinde kemikleri güçlendirip gelişimine yardımcı oluyor. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.