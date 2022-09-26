Batan tekne faciasında ölü sayısı 30'a çıktı!
Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.
Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.
Yetkililer, kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığını kaydetti.
İtfaiye yetkilisi Md Mahbubul İslam, yaptığı açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında bu sabah 5 cesede daha ulaşıldığını, ölü sayısının 30'a yükseldiğini belirtti.
AA