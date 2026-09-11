Batan gemide kaybolan Mehmet Bayhan kardeşine 'kaptan bize kulak vermiyor' demiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Mardinli Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, ağabeyinin kazadan hemen önce kendisini telefonla aradığını ve "Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor" dediğini söyledi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi Girne açıklarında alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, 14 kişi kayboldu. Kaybolanlar arasında Mehmet Bayhan da var; kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini 30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de aradığını, ilk defa böyle bir gemiye bindiğini anlattı. Ağabeyine "Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün" karşılığını verdiğini aktaran Bayhan, görüşmenin yaklaşık 1 dakika sürdüğünü belirtti.

Ahmet Bayhan'ın anlatımına göre ağabeyi, ardından "Yukarı gitmem gerekiyor" deyip telefonu kapattı. Bayhan, "Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık" dedi.

Kazada birçok insanın hatası ve başarısızlığı bulunduğunu öne süren Bayhan, "Sorumluluk sahibi olmayan insanların sorumluluk almaya çalışmasından ötürü çok canlar yandı, çok kişiler ağladı. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Avukat: Aileler kötü de olsa gelecek bir haberi bekliyor

Aile avukatı Gurbet Bilbay, geminin daha önce hasar alıp almadığının, kaza günü hava koşullarının nasıl olduğunun ve gemi personelinin gerekli belgelere sahip olup olmadığının da araştırılması gerektiğini ifade etti. Bilbay, "Bizim için facia halen devam etmektedir. Çünkü müvekkilimiz hala kayıp. Bize göre bu, bir tedbirsizlik ya da dikkatsizlik değildir; kesinlikle kasten işlenmiş bir suçtur. Bununla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.