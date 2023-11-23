‘Batak’ Sayıştay raporunda: İBB’de br yılda 107 yolsuzluk

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Göreve geldiği günden beri hizmet yerine rezalet üreten ve İstanbulluların parasını reklamlarla, konserlerle çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü Sayıştay’ın ‘2022 yılı İBB Denetim Raporu’ deşifre etti. Sayıştay müfettişleri 4,5 yılda çeyrek asır geriye giden İBB’de sadece 2022 yılı içerisinde 107 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk tespit etti.

İmamoğlu’nun vurgunlarından bazıları:

• Servislere ihalesiz ve süresiz plaka

• Taşınmazların üçüncü kişilere kullanım bedeli alınmaksızın kullandırılması

• Belediye lojmanları tahsisinde usulsüzlük

• Vakıf üniversitesine taşınmaz tahsisi

• Park Alanı olarak ‘Meclis Kararı ‘alınan taşınmazların idarece satılması

Her alanda usulsüzlük

• Sosyal Tesislerin ücret tarifesinin Meclis yerine ‘Başkanlık olur’u ile belirlenmesi

• Toplu İş Sözleşmesi zamlarının İmamoğlu oluru ile belirlenmesi

• Yolcu taşımacılığı yapan bazı kişilerin izinsiz faaliyette bulunması

• Şartnamede yer alan kriterlere uymayan şoförlerin çalıştırılması

• Hizmet alımı ihalelerinde mevzuata aykırı şekilde akaryakıt dâhil araç kiralamaları

• Spor Merkezi, stadyum ve otopark inşaatı yapım işi ihalelerinde usulsüzlük

• Akaryakıt istasyonları inşa edilerek işletilmeye verilmesi işinde usulsüzlük

• İlçe belediyelerinin tasarrufunda veya sorumluluğunda olan yerlere ait bedellerinin ilçe belediyelerine gönderilmemesi

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Batak tescillendi

Raporda ayrıca İBB’nin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarının yasal sınırı aştığına dikkat çekildi. 2021 yılında 30 milyar 102 milyon 061 bin 593 TL olarak gerçekleşen İBB’nin kesinleşmiş bütçe gelirlerini yüzde 36,2’lik yeniden değerleme oranı ile 40 milyar 999 milyona çıkaran İmamoğlu’nun, bu miktarın bir buçuk katı olan yasal borçlanma sınırını aşırdığı da ortaya çıktı. En fazla 61 milyar 498 milyon 511 bin 835 TL borçlanma hakkı olan İmamoğlu’nun bu limiti tam 13 milyar aşarak 74 milyara yükselttiği belirlendi. Belediyeyi 28 milyar liralık borçla devralan İmamoğlu’nun borç miktarını 103 milyar liraya çıkarması da İBB’deki iflasın boyutunu gözler önüne serdi.