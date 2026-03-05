Başvurular başladı! Mavera Ödülleri sahiplerini buluyor
“Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu!” temasıyla düzenlenen 9. Mavera Ödülleri için başvurular başladı. Şiir, hikâye ve deneme kategorilerinde dereceye giren eserler ödüllendirilecek ve üç dilde kitaplaştırılacak.
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl 9.su düzenleniyor. Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! konulu, ödüllü şiir, hikaye ve deneme yarışması için başvurular başladı.
Alanında uzman hocaların üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacak. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecek.
Mavera ödülleri 2026 Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! Konulu Ödüllü Şiir, Hikâye ve Deneme yarışmasının değerlendirme kurulunda;
Şiir Alanında;
Hasan Bozdaş
İsmail Karakurt
Meryem Kılıç
Merve Yaylacık
Nurettin Durman
Osman Özbahçe
Hikâye Alanında;
Arzu Kadumi
Hasibe Çerko
Mehmet Kahraman
Mustafa Nezihi Pesen
Sadık Yalsızuçanlar
Sema Bayar
Deneme Alanında;
Abdulkadir Macit, Prof. Dr
Faruk Taşçı, Prof. Dr
Mehmet Aycı
Şefik Memiş, Doç. Dr
Ünsal Ünlü
Yağız Gönüler yer almaktadır.
Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 03 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.