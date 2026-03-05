Başvurular başladı! Mavera Ödülleri sahiplerini buluyor

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl 9.su düzenleniyor. Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! konulu, ödüllü şiir, hikaye ve deneme yarışması için başvurular başladı.

Alanında uzman hocaların üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacak. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecek.

Mavera ödülleri 2026 Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! Konulu Ödüllü Şiir, Hikâye ve Deneme yarışmasının değerlendirme kurulunda;

Şiir Alanında;

Hasan Bozdaş

İsmail Karakurt

Meryem Kılıç

Merve Yaylacık

Nurettin Durman

Osman Özbahçe

Hikâye Alanında;

Arzu Kadumi

Hasibe Çerko

Mehmet Kahraman

Mustafa Nezihi Pesen

Sadık Yalsızuçanlar

Sema Bayar

Deneme Alanında;

Abdulkadir Macit, Prof. Dr

Faruk Taşçı, Prof. Dr

Mehmet Aycı

Şefik Memiş, Doç. Dr

Ünsal Ünlü

Yağız Gönüler yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 03 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.

Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.