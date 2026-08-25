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Gündem Başvuru tarihleri belli oldu! Terör mağdurlarına malullük yolu
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Başvuru tarihleri belli oldu! Terör mağdurlarına malullük yolu

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Başvuru tarihleri belli oldu! Terör mağdurlarına malullük yolu

İçişleri Bakanlığı, vatan savunmasında terörle mücadele ederken yaralanan ancak bugüne kadar malul sayılmayan kahraman personel için tarihi bir adımı hayata geçiriyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden resmen erişime açılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele sırasında yaralandığı halde malul sayılmayan personel için 1 Eylül 2026'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuru süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacaktır. Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf/emeklileri dahil, e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana 'terör sonucu yaralanma' olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

Başvuru sürecinde vatandaşların kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek olmadığı, ellerinde bulunan bilgi belgeleri e-Devlet'e yüklemelerinin yeterli olacağı belirtilen açıklamada, e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

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