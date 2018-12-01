‘Basur’un 6 belirtisi var

Belirtileri: 1- Makattan taze kırmızı renkli kanama, 2- Ağrı, 3- Makatta ele gelen şişlik, 4- Akıntı, 5- Makatta ıslaklık hissi, 6- Kaşıntı

Bu şikayetlerle başvuran hastalarda anal fissür, perianal fistül, perianal abse ve tromboz görülen diğer hastalıklardır. Makat bölgesinde 3 ana toplar damar ağı mevcuttur. Bunlara toplardamar yastıkları denir. Kabızlık nedeni ile bunlar genişler ve iç hemoroidleri oluşturur. Zamanla bunlar makat dışına sürüklenir ve büyük abdest esnasında dışarı sarkar.



Büyük abdest yapma esnasında kanama en önemli belirtisidir. Sıklıkla damla damla burun kanaması gibi taze parlak kırmızı renktedir. Dışkının üzerine ve temizlik sırasında kan fark edilebileceği gibi tüm tuvalet kan ile kirlenebilir. Genelde kanama ağrısızdır. Bu sırada makatın dışarı çıkması, ele gelen şişlikler olur. Bazı hastalar bu dışarı çıkan şişliği makat içine doğru içeriye geri itebilirler.

Basur ve hemerodal damarların normal işlevlerini yapamaması ile bölgenin hijyeni de bozulur ve kaşıntı ortaya çıkar. Makatın tam kapanmaması ile dışkı ve akıntı kaçağı olur. Buna bağlı kaşıntı ihtiyacı oluşur. Ağır hastalar bu şikayetlerini tam olarak ifade edemezler. Sancı, sızlama veya yanma şeklinde bir his olarak tanımlayabilirler. Özellikle dış hemoroidlerin tromboze (damar içinde kan pıhtısı oluşması) olması şiddetli ağrıya sebep olur.