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Basur ve ötesi berbat illettir

Gecikmeyin! Namus elden gitmez, ama sağlık elden gidebilir!

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:04
Basur ve ötesi berbat illettir


Elbette kimse “kan” görmekten hoşlanmaz. Bunu Rabbimizin bize kazandırdığı, hayatta kalmamızı sağlayan yeteneklerden biri olduğunu bilmeliyiz.

Kanamanın önemini bilmeyen küçük çocuklar bile bir yerleri kanadığında, canları yanmasa da korkar, ağlamaya başlarlar.

Ağız ve burundan gelen kanamalar daha kolay fark edilir ama büyük abdestteki kan uzun bir süre gözden kaçabilir.

Pek hoş bir şey olmasa da pek çok insanın tuvaletini yaptıktan sonra dönüp bakma alışkanlığı vardır. Takıntı haline getirmemek şartıyla ara sıra böyle bir göz atmakta yarar var..

Fakat, “Bugün yumuşaktı.. Dün niye yeşildi?.. Yine kabız mı oldum acaba?” diye her değişikliği kendinize dert ederseniz hem sizin huzurunuz kaçar hem de etrafınızdakileri rahatsız edersiniz.

Büyük abdeste kanın parlak kırmızı renkte olması kanamanın mideden değil de bağırsaklardan geldiğini göstermesi açısından önemlidir.

Büyük abdestin katran gibi siyah renkte olması da kanama belirtisidir; kanın bağırsaklardan değil daha yukardan, mideden geldiğini gösterir.

Kırmızı renkte kanama hemoroitlere (basur), çıkış etrafındaki çatlaklara, barsak içindeki polip veya kansere, barsak içinde oluşmuş hekimlerin divertükül dediği minik ceplere veya imflamatuar barsak hastalıklarına bağlı olabilir.

Kırmızı kan gördüm ne yapayım?

50 yaşından büyükseniz hemen bir doktora gidin ve kolonoskopi yaptırın. Ailenizde kalın barsak kanseri varsa yaşınız kaç olursa olsun kolonoskopi yaptırmanız uygun olur. 50 yaşına gelen her insanın “hiçbir şikayeti olmasa bile” kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırması gerekir.

Kıçımızı doktor da olsa bir başkasının görmesini istemediğimiz için bu işlemi hep ihmal ederiz. Hazır şikayetiniz de varken gözünüzü karartın ve kolonoskopinizi yaptırın. Sağlık sorunu bu, utanmanın alemi yok!

50 yaşından küçükseniz öncelikle gördüğünüz şeyin kan olduğundan emin olun. Unutmayın, pancar, domates, karpuz gibi iyi hazım olmamış bazı yiyecekler yanıltıcı bir görüntü verebilir.

Şiddetli bir ishal sonrası veya kabızlık sonrasında çıkışın aşırı gerilmesine bağlı olarak hafif bir kan görülebilir. Bu gibi durumlar geçicidir ve asıl sorunun hallolması ile bir daha tekrar etmezler.

BASUR KANAMALARI

Kanamalar en sık çıkışın hemen yakınında bulunan "basur" dediğimiz damar paketlerine bağlı olarak görülür.

Bunlar aynı bacaklarımızdaki varisler gibi barsak içindeki toplardamarların şişmesidir.

Dış basurlar taharetlenirken elinize gelebilir ancak iç hemoroitler çıkışın bir kaç santim içinde oldukları için ele gelmezler.

Basuru olanlar büyük aptes yaptıktan sonra damlalar halinde kan geldiğini söyleyebilirler. Bazıları kurulanırken tuvalet kağıdındaki kırmızı rengi fark eder.

Merak etme namus elden gitmez!

Büyük abdestte kan görünce bir doktora gitmek tabi ki en doğrusudur. Doktor ilk adım olarak dıştan gözlem yapacak ve belki.. Bu noktada gidecek bizim namus elden diye gerilmeyin hemen, çünkü hekim belki parmakla içeride basur veya kanama yapan bir fissür (çatlak) olup olmadığına bakacaktır.

Ailede barsak kanseri yoksa,

40 yaşından küçükseniz ve

Basur paketleri elinize geliyorsa veya doktorunuz hemoroidi gözle görüyor veya elle hissedebiliyorsa daha ileri bir tetkik (kolonoskopi) gerekmeyebilir.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:04
  1. basur
  2. basur kanaması
  3. hemoroid

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