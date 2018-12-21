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Bastonuyla kurtardı!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde aç kalan kurt sürüsü dağlardan inerek atlara saldırdı. Bir vatandaş ise saldıran kurtlara karşı bastonuyla mücadele vererek atını kurtardı.

21 Aralık 2018 Cuma 21:19
Bastonuyla kurtardı!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde kar yağışı sonrası dağlarda aç kalan kurt sürüsü yiyecek bulmak için köye indi.

Kurtlar, Ömer Gökçe adlı vatandaşın ahırlarındaki atlara saldırdı. Kurt sürüsüne elindeki bastonuyla müdahale ettiğini söyleyen Ömer Gökçe “Sabahın ilk ışıklarıyla beraber köyün çıkışında bulunan ahırımızdan köpeklerin havlama sesi geldi. Merak ettim gidip bakınca 8 kurdu gördüm. Kurtlar bana saldıracaktı. Elimde silah yoktu sadece bir baston vardı. Ahırın kapısını kıramayacaklarını anlayınca atıma saldırdılar ben bastonla müdahale ettim korktular dağa doğru kaçtılar. Atımı boğazlayarak yaraladılar. Şimdi kurt nöbeti tutacağız. Çünkü tekrar gelecekler” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:19
  1. Şırnak
  2. at
  3. saldırı
  4. şırnak
  5. Ömer Gökçe
  6. kurtların saldırısı

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