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Başta kaşıntı hangi bölümden randevu alınır?

Saç derisinde hissedilen kaşıntı birçok nedene bağlı olabilir. Peki, başta kaşıntı neden olur? Baştaki kaşıntı nasıl geçer? Baştaki kaşıntı için hangi bölümden randevu alınır? Kafadaki kaşıntı için ne yapılması gerekir? Baştaki kaşıntı doğal yollarla tedavi edilebilir mi? Bütün sorularınızın yanıtları, bu haberde gizli...

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
Başta kaşıntı hangi bölümden randevu alınır?

Başta oluşan kaşıntının birçok sebebi olabilir. Kepek, stres, temizlik ve yağlanma faktörleri, kaşıntıyı beraberinde getirir. Kullandığınız kimyasal saç bakım ürünleri, sağlıksız beslenme, hastalıklar ve ilaç tedavisi de saç derisinde görülen kaşıntıya neden olan faktörler arasındadır.

Kafadaki kaşıntı nasıl geçer?

Doğal elma sirkesi saç derisi kaşıntısı için oldukça etkilidir. Bakteri, mantar ve kepeği önler, saçın bakımını yapar.

5 yemek kaşığı su ile 1 tatlı kaşığı sirkeyi karıştırın. Saçınızı şampuanlayıp yıkayın ve başınıza bu sirkeli suyu sürün. 5-10 dakika bekletin, saçınızı güzelce yıkayın. 

Bunun yanı sıra şampuanınızın içerisine çam terebentin ya da çay ağacı yağı damlatın. Daha temiz ve ferah bir kafa derisine sahip olacaksınız.

Kafada kaşıntı için hangi bölüme gidilir?

Kaşıntı için dermatoloji (deri hastalıkları) bölümüne gidilir. 

Dermatoloji hangi hastalıklara bakar?

Sivilceler,

Ergenlik dönemi için de gidebilirsiniz.

Kaşıntılar,

Döküntüler,

Yanıklar,

Ciddi yanıklar için Acil Servis en iyi seçenektir.

Güneş yanıkları,

Özellikle tatil döneminde yatıştırıcı olması maksadıyla gidilebilir.

Renk değişimleri,

Yanma hissiyatı,

Soyulma,

Kıl dönmesi,

Aşırı kıllanma da gitme sebebi olabilir.

Nasır,

Tırnak,

Tırnak batması ve dolaylı tırnak problemleri,

Mantar hastalıkları,

Cilt hastalıkları

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:56
  1. kafa neden kaşınır?
  2. kafa kaşıntısı neden olur
  3. kafa kaşıntısı nasıl geçer
  4. saç derisinde kaşıntı
  5. saç derisindeki kaşıntı neden olur
  6. kafa kaşıntısı için hangi bölüme gidilir
  7. Dermatoloji
  8. dermatoloji hangi bölüme bakar
  9. cildiye
  10. kafa kaşıntısı için cildiyeye gidilir mi

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