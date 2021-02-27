Başta Erdoğan olmak üzere Saadet Partisi'nden tüm liderlere davet
Saadet Partisi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10’uncu sene-i devriyesi nedeniyle düzenlenecek olan etkinliğe davet etti.
Milli Görüş Hareketi lideri, 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan; vefatının 10’uncu sene-i devriyesinde Saadet Partisi'nin düzenlediği "Yaşanabilir Türkiye" temasıyla yarın Ankara’da saat 19.30’da başlayacak anma programıyla anılacak.
Milli Gazete'nin haberine göre programa, Saadet Partisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri özel olarak davet edildi.
Koronavirüs nedeniyle sayılı kişinin katılabileceği etkinliğe çevrimiçi katılmak isteyenler, dijital biletlerini erbakanhaftasi.com adresinden temin edebilecek.