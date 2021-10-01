Başsız kurbağanın yanından geçip gittiğini gören adam şoka uğradı!

Kanada'nın Ottawa kentinde yaşayan 32 yaşındaki adam, işten çıktıktan sonra evine doğru yola koyuldu. Fakat her gün geçtiği yerde bu sefer bir terslik vardı. Çimlerin arasında kurbağa gören ve yaklaştığında kurbağanın kafasının olmadığını fark eden adam, kendisini geldiğini hisseden kurbağaya eliyle dokundu.

İleri doğru zıplamaya başladı

Adamın hamlesiyle birlikte ileri doğru zıplamaya başlayan kurbağa, bir süre sonra gözden kayboldu. Paylaştığı video hakkında konuşan adam, "Yanına yaklaştığımda nefes aldığını gördüm. Kasları hareket ediyordu. Muhtemelen bir çim biçme makinesine kafasını kaptırdı. Acı çekiyor gibi değildi" ifadelerini kullandı.