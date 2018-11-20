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Başsavcının bilgisayarından FETÖ yazılımı çıktı!

eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen'in polisi görünce pencereden attığı bilgisayarda, FETÖ'cü örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı KakaoTalk programının izine rastlandığı öğrenildi.

20 Kasım 2018 Salı 12:39
Başsavcının bilgisayarından FETÖ yazılımı çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, sanığın polisi görünce pencereden attığı bilgisayarda yapılan incelemede örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı KakaoTalk programının izine rastlandığı kaydedildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, ihraç olmadan önce atandığı Gaziantep'te 15 Temmuz 2016'da nöbetçi savcı olan sanık Hüseyin Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı.

FETÖ'nün yargı yapılanması hakkında bilgi verilen kararda, kamunun tüm alanlarında örgüte dokunan ya da dokunmaya teşebbüs edenlerin, bu yapının devlet içindeki gizli gücünün devreye girmesiyle adli ve idari soruşturmalara sindirildiği hatırlatıldı.

"Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdığı..."

Sanık Görüşen'in 1995'te ve meslek hayatında örgütsel toplantılara katıldığı, çocuğu örgütün eğitim birimi tarafından takip edilen hakim savcılar arasında bulunduğu, bu kapsamda örgüt üyeleriyle görüşmelerinin olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün 7 Şubat 2012 günü MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT'i ele geçirmek, bir yandan da aynı soruşturmayla hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecini durdurmak için yapılan planlı ve sistematik faaliyetler kapsamında MİT Kanununda yapılacak değişikliği beklemeden FETÖ/PDY mensubu savcılarla hareket ederek örgüt amaçları çerçevesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdığı anlaşılmıştır."

Kararda, sanığın 16 Temmuz 2016'da hakim-savcılar lojmanına düzenlenen operasyonda polisi görünce pencereden attığı ve "çocuğunun uygunsuz sitelere girmesi nedeniyle mahcup olmamak için attığını" iddia ettiği dizüstü bilgisayar ile cep telefonunda yapılan incelemelere de yer verildi.

KakaoTalk isimli programı kullanmış

Cep telefonunda yapılan incelemede FETÖ'nün medyası tarafından hazırlanan ve darbeyi çağrıştıran videonun bulunduğu, örgütün internet sitelerine birçok kez giriş yapıldığı ve en son 15 Temmuz 2016'da "fuat avni" hesabına girildiği ifade edilen kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Dizüstü bilgisayarda yapılan incelemelerde ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında ByLock dışında örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı bilinen KakaoTalk isimli programın kalıntılarına rastlanıldığı anlaşılmıştır. Yine örgüte ait yayın yapan internet sitelerine giriş yapıldığı ve bu sitelerde örgüt elebaşına ait haberlerin takip edildiği, örgütle irtibatlı ve örgüt lehine yazı yazan gazetecilerin yazılarının takip edildiği tespit edilmiştir."

Sanık Görüşen, yargılandığı mahkemece 16 Temmuz'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:39
  1. Gaziantep
  2. eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen
  3. FETÖ
  4. KakaoTalk

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