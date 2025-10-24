  • İSTANBUL
Medya Başsavcılık duyurdu! TELE1'e kayyım atandı
Başsavcılık duyurdu! TELE1'e kayyım atandı

Başsavcılık duyurdu! TELE1'e kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fondaş medyanın önemli temsilcilerinden TELE1 kanalına kayyım atandığını duyurdu.

TELE1 isimli kanalın kurucusu Merdan Yanardağ bu sabah casusluk suçundan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, TELE1 kanalına TMFS kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şöyle denildi:

TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

