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Korona Virüs

Başsavcılık duyurdu: 55 mahkum hastaneye kaldırıldı

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs testi pozitif çıkan 55 hükümlü ve tutuklu hastaneye sevk edildi.

2020-04-28 18:37:00 - 2020-04-28 18:54:11
Başsavcılık duyurdu: 55 mahkum hastaneye kaldırıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgınına karşı Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti.

Cezaevine giriş ve çıkışların zorunluluk dışında sınırlandırıldığını hatırlatan Solmaz, "İlk kabullerde 14 gün kuralına hassasiyetle uyulmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla temasını kesmek amacıyla cezaevi personelimiz izole edilmiştir." ifadelerini kullandı.

55 hükümlü ve tutuklunun testi pozitif çıktı

Cezaevi personeliyle hükümlü ve tutukluların sağlığını koruma konusunda büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde filyasyon çalışması yapılmıştır. Bağlantılı koğuşlarda yapılan testlerde 55 hükümlü/tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevkleri gerçekleştirilen 55 kişinin genel sağlık durumları iyidir."

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