Başsavcı vekili Demir hafızlık icazet törenine katıldı! 28 Şubat artıkları ayağa kalktı
Ankara’da hafızlık icazet törenine katılan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Demir, 28 Şubat artığı laikçiler tarafından hedef alındı.
Yeniakit.com.tr
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Demir, Sincan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Bucuk 15 Temmuz Şehitler Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan 36 öğrenci için düzenlenen icazet törenine katıldı.
Demir, icazet törenine katıldığı gerekçesi ile 28 Şubat artıkları tarafından hedefe kondu.
Hadsiz ifadeler!
Yurtsever Hukukçular Derneği'nden Mustafa Mert Doğan, Cumhuriyet gazetesine konuştu. Sözlerinden 28 Şubat artığı olduğu anlaşılan Doğan, Halil Demir'i hadsizce hedef aldı. "Türkiye uzun yıllardır laiklik ilkesine aykırı uygulamalara şahit oluyor." diyen Doğan, "Laiklik ayaklar altına alındı" ifadelerini kullandı.
Mustafa Mert Doğan yüce Kur'an'dan rahatsızlığını şu ifadelerle ortaya koydu: Başsavcı vekiline sormak lazım 'hizmetlerin en büyüğü Kuran'a hizmet etmektir' denilen kürsü konuşmasını alkışladı mı?