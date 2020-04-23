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Aktüel

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Koruma Başmemuru Ercan Dağ’ın oğlu Furkan’a cübbesini giydirerek bayramını kutladı.

2020-04-23 21:43:56 -
Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Koruma Başmemuru Ercan Dağ’ın oğlu Furkan’a cübbesini giydirerek bayramını kutladı.


Başsavcı Dönmez, cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, M Tipi Cezaevi 1. Müdürü Kemal Ertuş, 2. Müdürler Vezir Güneş ve Zeynel Abidin Portakal ile izolasyon sürecinde olan Dağ’ın ailesini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet ederek moral veren Dönmez, Furkan Dağ’ı da izolasyonda olan babasıyla görüntülü olarak görüştürdü.


Çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Dönmez, Dağ’a temsili olarak cübbesini giydirdi. Dönmez, bu süreçte tüm memurların yanında olduklarını ve gerekli desteği sunduklarını belirtti.

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