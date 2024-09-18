Başrolde yine CHP medyası! "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiasına yalanlama

Halk TV ve Tele1 başta olmak üzere CHP tarafından fonlanan medyanın emeklilere ilişkin yalanı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.