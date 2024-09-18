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Gündem Başrolde yine CHP medyası! "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiasına yalanlama
Gündem

Başrolde yine CHP medyası! "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-09-18 18:41:00 -
Başrolde yine CHP medyası! "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,CHP tarafından fonlanan medyanın ortaya attığı "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Halk TV ve Tele1 başta olmak üzere CHP tarafından fonlanan medyanın emeklilere ilişkin yalanı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

 

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