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'Basra Körfez bölgesi patlamaya hazır bir kutuya döndü'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD, geçtiğimiz yıl Körfez ülkelerine 50 milyar dolar silah satarak Basra Körfezi bölgesini patlamaya hazır bir kutuya çevirmiş ve her an bu kutunun patlama ihtimali vardır” dedi.

13 Ağustos 2019 Salı 14:34
'Basra Körfez bölgesi patlamaya hazır bir kutuya döndü'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD, geçtiğimiz yıl Körfez ülkelerine 50 milyar dolar silah satarak Basra Körfezi bölgesini patlamaya hazır bir kutuya çevirmiş ve her an bu kutunun patlama ihtimali vardır” ifadelerini kullandı.

50 mllyar dolar değerinde silah satışı

Elcezire Televizyonu'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington'un Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere silah satımını eleştirerek, 'ABD sadece geçtiğimiz yılda bölge ülkelerine 50 milyar dolar silah satmıştır' diye belirtti.

Bölgede bazı ülkelerin İran nüfusunun üçte birine sahip olmalarına rağmen şimdiye kadar 87 milyar dolar civarında silah satın aldıklarını kaydeden Zarif, 'Bölgeden kaynaklı tehditlerden bahsettiğiniz zaman, önce bölgeyi silah yığınağına çevirmeye çalışan ABD ve müttefiklerine dikkat etmeniz gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın 82 milyonluk nüfusuyla 2018 yılında 16 milyar dolar askeri harcama yaptığını kaydeden Zarif, '1 milyon nüfuslu BAE 22 ve nüfusumuzun yarısına sahip Suudi Arabistan 67 milyar dolar silah satın aldı. Bunlar Amerikan silahı olarak bölgede konuşlandırılıyor ve patlamay hazır duruma gelmiştir. Bizim füzelerimizden bahsetmek istiyorlarsa, önce füze dahil bu silahların satışını durdurmaları lazım' diye konuştu.

Basra Körfezinin güvenliğini bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Zarif, İran'ın bölgenin barış ve istikrarındaki sorumluluğuna vurgu yaptı

Bir suçlama da Irak'lı bakandan geldi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Körfez'deki gerginlikten Amerika'yı sorumlu göstermesinin ardından, bir suçlama mesajı da Irak'tan geldi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, batılı ülkelerin bölgede askeri güçlerinin varlığının bölgede tansiyonu yükselttiğini savundu.

Hem Washington hem de Tahran'la iyi ilişkileri bulunan Irak'ın Dışişleri Bakanı El-Hekim, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Körfez ülkeleri bir araya gelerek gemilerin güvenli geçişlerini birlikte sağlayabilir” dedi. “Irak, sükunetli bir şekilde, müzakereler yoluyla bölgemizdeki gerginliği azaltmayı amaçlıyor, bölgedeki Batılı güçlerin varlığı ise gerginliği artırıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:34
  1. İran Dışişleri Bakanı Zarif
  2. ABD
  3. Basra Körfezi
  4. BAE
  5. Suudi Arabistan

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