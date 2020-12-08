Başpsikopos Achapakhyan Paşinyan'ı yerden yere vurdu

Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ülkesindeki tepkiler çığ gibi büyüyor. Muhalefet tarafından yapılan erken seçim çağrılarına da kulak tıkayan Paşinyan, bu kez de ülkedeki din adamları tarafından dışlanmaya başladı.

Sputnik Armenia'da yer alan habere göre, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Achapakhyan, 1988 Spitak depreminin Gümrü'deki anma törenine Başbakan Paşinyan'ın gelmesinden dolayı katılmayı reddetti. Anma törenlerindeki ayinler genellikle başpsikopos tarafından yönetilir, ancak bu kez Achapakyan’ın isteği üzerine bu durum değiştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başpsikopos Achapakyan, "Bir hafta önce bir röportajda dengesiz olduğu söylemiştim ve hala öyle düşünüyorum. Varlığı beni rahatsız ediyor. Cemaatim de kendisinden rahatsız oluyor.” ifadelerini kullandı.

Sarkisyan'ın istifa çağrısı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, yaşanan Karabağ yenilgisinden dolayı Paşinyan ve kabinesinin istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı istifa etti

Yaşanan tüm bu başarısızlıkların ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan yapılan baskılara dayanmayarak görevinden istifa etmişti. Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada söylemişti.

Muhalefet partileri ise Paşinyan'a karşı birleşerek, 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.

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