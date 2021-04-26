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Dünya Başpiskopos 'tam kapanma'ya resti çekti: Uymuyorum, gelin götürün!
Dünya

Başpiskopos 'tam kapanma'ya resti çekti: Uymuyorum, gelin götürün!

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Paskalya haftasını da etkileyecek iki haftalık tam kapanmada, hükümetin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 22:44:00 -
Başpiskopos 'tam kapanma'ya resti çekti: Uymuyorum, gelin götürün!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos arasında kriz çıktı.

Başpiskoposu II. Hrisostomos, yarın saat 05.00’te başlayan ve Paskalya haftasını da etkileyerek iki haftalık tam kapanmaya ilişkin hükümete rest çekti.

Rum yönetiminin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacağını belirten II. Hrisostomos, "Uymuyorum. Hadi bütün polis gelsin.” dedi.

"Geleneğe uyacağız"

Rum radyosu II. Hrisostomos’un, Rum Sağlık Bakanı’nın, neden kiliselere 50’den fazla kişinin girmesine izin verilmediği sorusuna cevap vermediği için öfkelendiğini duyurdu.

II. Hrisostomos, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, ölmesi, gömülmesi ve yeniden canlanması seremonilerinin canlandırıldığı “kutsal hafta”nın son günü olan ve Hz. İsa’nın dirildiğine inanılan pazar akşamı için saat 21.00’e kadar esnetilen sokağa çıkma yasağına da uymayacaklarını “Geleneğe uyacağız. Diriliş ayinini gece yarısından sonra icra edeceğiz.” diyerek açıkladı.

 

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