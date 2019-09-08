Başpehlivan Ali Gürbüz oldu! 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen, bu yılın Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Yarı finalde tokat sesleri Tarihi güreşlerde yarı finale, 4 Antalyalı güreşçi kaldı. Ali Gürbüz, İsmail Erkan'ı yarı finalde yenerek, finale adını yazdıran ilk güreşçi oldu. Orhan Okulu ve İsmail Balaban arasındaki diğer yarı final mücadelesi ise kıran kırana geçti. Hakemler sert güreşen iki sporcuya da sarı kart gösterdi. Sert mücadele nedeniyle iki güreşçinin sakatlandığı anlar da yaşandı. Yarı finalde rakibinin sırtını yere yatıran İsmail Balaban, finalde Ali Gürbüz'ün rakibi oldu. Yağmur altında final mücadelesi Tarihi güreşlerin Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasındaki final mücadelesi, ara ara yağmur altında devam etti. 1 saat 20 dakika süren mücadeleyi, bu yıl Kırkpınar'da da başpehlivan olan Ali Gürbüz kazandı. Akşener güreşçilere 5'er bin lira verdi Güreşler devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Güreş Ağalığı 407 bin lira Diğer yandan güreş ağalığı için de çayırda ihale yapıldı. İhaleyi 407 bin liraya bu yılın ağası Muammer Ak aldı. Elmalı Belediye Başkanı 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen 667'nci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Recep Gürbüz Stadı'nda yapıldı. Güreşleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , AKP, CHP ve İYİ Parti Antalya milletvekilleri, siyasi partilerin il yöneticileri, belediye başkanları ve çok sayıda güreşsever katıldı. Finali izlemeye gelen Meral Akşener , Bilal Erdoğan ve diğer protokol üyeleri ile tek tek tokalaştı.Tarihi güreşlerde yarı finale, 4 Antalyalı güreşçi kaldı. Ali Gürbüz, İsmail Erkan'ı yarı finalde yenerek, finale adını yazdıran ilk güreşçi oldu. Orhan Okulu ve İsmail Balaban arasındaki diğer yarı final mücadelesi ise kıran kırana geçti. Hakemler sert güreşen iki sporcuya da sarı kart gösterdi. Sert mücadele nedeniyle iki güreşçinin sakatlandığı anlar da yaşandı. Yarı finalde rakibinin sırtını yere yatıran İsmail Balaban, finalde Ali Gürbüz'ün rakibi oldu.Tarihi güreşlerin Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasındaki final mücadelesi, ara ara yağmur altında devam etti. 1 saat 20 dakika süren mücadeleyi, bu yıl Kırkpınar'da da başpehlivan olan Ali Gürbüz kazandı.Güreşler devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in yanı sıra iş insanları ve güreş ağaları, finalistlere 10'ar bin lira hediye verdi. Seyirciler, bu esnada Meral Akşener 'in de sporcuları ödüllendirmesini istedi. Ayağa kalkarak vatandaşları selamlayan Akşener, güreşçilere 5'er bin lira verdi. Tarihi güreşler, protokolün madalyaları vermesiyle sona erdi.Diğer yandan güreş ağalığı için de çayırda ihale yapıldı. İhaleyi 407 bin liraya bu yılın ağası Muammer Ak aldı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk , 3 kez ağalığı alan Ak'a ağalık altın kemerini hediye edeceklerini, ağanın heykelini ilçeye dikeceklerini söyledi.

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