Başörtüsünü tartışmaya açan CHP! Anayasaya koyulmasına karşı çıkan CHP'nin kanalı

Başörtüsünün anayasa koyulması teklifi Halk TV canlı yayıyınında paniğe neden oldu. Barış Terkoğlu ve Anayasa Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz panik oldu.

Barış Terkoğlu başörtüsünün yasal güvence altına alınmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bugün gelinen noktada Anayasayı açıp, şu kıyafeti giyeceğiz. Sonra etek ve şort giyebilecek miyiz? diyecek insanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına baktığımızda, yasa ile izin verilebilir hale gelir. Tersinden bakarsak yarın İran gibi olmak demiktir. Bu kadınların özgürlüğünü sınırlayan bir şeydir." yorumunda bulundu.

Terkoğlu'nun açıklaması sonrası Anayasa Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, "Demokratik bir toplumdan bahsediyorsak, kısıtlamalar kabul edilemez. Demokratik sistem zorunlu olarak laiktir. Böyle bir anayasa kanunu olamaz. CHP'nin kararı memurların giyimine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa düşüncesi nedir bilmiyorum. Hürriyetler de dahil olmak üzere anyasada maddeler var. Zaten çoğu hüküm uygulanamıyor. Siyaset bakımından yorumlanabilir sadece böyle bir şeyi kabul edemeyiz." dedi.