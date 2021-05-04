Başörtüsünü itibarsızlaştırmaya çalışan Şevval Sam fena yakalandı

yeniakit.com.tr

İslam ile barışık olmayan kesimlerin ikiyüzlülüğü devam ediyor. Bunun son örneğine de “Araplar'a para kazandırmamak için Hac'ca gitmem” diyen ve Müslümanların kurban ibadeti için "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" ifadelerini kullanan İslam karşıtı Leman Sam’ın kızı Şevval Sam’dan geldi. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, “Başörtüsü benim için bir tekstil malzemesidir” diyerek Allah’ın emri başörtüsünü itibarsızlaştırmaya çalışan Şevval Sam, ucunda para kazanmak olunca tesettüre girdi. Müslüman kadınların inancı gereği taktığı başörtüyü alaya alan Şevval Sam, rol aldığı FOX’un entrikalarla dolu rezil dizisinin cenaze sahnesinde başörtüsü taktı. Başörtüsünü sadece bir tekstil malzemesi olarak tanımlayıp tesettürü itibarsızlaştırmaya çalışan Sam’ın mesele para karşılığı oynadığı dizi olunca tesettüre girmesi ikyüzlülük olarak nitelendirildi.

İmamoğlu da cebini doldurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten kısa bir süre sonra düzenlediği konserde Şevval Sam’ı da davet etmiş ve İstanbullunun binlerce lirası ile Sam'ın cebini doldurmuştu. Sam ayrıca, "Türkiye’deki Hıristiyanlar" tarafından çıkarılan “Mesih İsa’nın Yaşamı” adlı bir filmde “Mesih İsa”yı ve “İlâhi”leri seslendirenler arasında yer almıştı.