Başörtüsünü hedef alan CHP'li Sağlar meydan okudu: Korkmuyoruz, susmayacağız!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." diyerek infiale sebep olan CHP'li eski bakan ve Birgün yazarı Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlattı. Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılan Fikri Sağlar, twitter hesabından yaptığı paylaşımla meydan okudu.

Susmayacakmış!

Cumhuriyet'in kendisi hakkındaki haberinin görselini alıntılayan Sağlar, şu mesajı yazdı:

"Korkmuyoruz! Susmayacağız! Laik demokratik Cumhuriyeti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz!."

Düşünce özgürlüğüymüş!

Çirkin ifadeleri ile inançlı insanları hedef alan CHP'li Sağlar bir diğer paylaşımında ise, AK Parti iktidarını hukuk dışı davranmakla itham etti:

"AKP 'hukuk reformuna' hız kesmeden devam ediyor! Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?"