Başörtüsünü çıkartıp atan Elif Çakır'dan vicdansızlık! Bu kadar da olmaz

Daha düne kadar AK Parti'nin bütün icraatlarını ayakta alkışlayan Elif Çakır, Ahmet Davutoğlu'nun tetikçiliğine soyunduğu günden bu yana vicdanını da kaybetti.

Karar gazetesinde köşe karalayan Çakır, AK Parti'nin bugün hiçbir soruna çözüm üretemediğini ima edip özetle şunları kaydetti:

"Bir ülkeyi ayakta tutacak, bir devleti ayakta tutacak olan birinci faktör adalettir. Adaleti sağlayamayan bir devletin sanayide, tarımda, alt yapıda devasa adımlar atsa ne olur ki? Bunların hepsini anlamlı kılacak olan adaletin sağlanmasıdır.

O yüzden 21 yıllık iktidarının sonunda AK Parti iktidarı ne yapsa olmuyor, ne söylese sorunları çözemiyor."

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